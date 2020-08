Napoli-Lazio, Manolas e Koulibaly centrali. Niente passerella finale per Karnezis (Di sabato 1 agosto 2020) Questa sera, al San Paolo, andrà in scena Napoli-Lazio, ultima partita di campionato e anche prova generale prima del match di Champions contro il Barcellona. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la formazione scelta da Gattuso dovrebbe essere molto simile a quella che scenderà in campo al Camp Nou l’8 agosto. “Restano un paio di dubbi, tra la difesa e il centrocampo, ma tutto sommato l’ossatura sarà quella di oggi: Ospina in porta; Di Lorenzo, il recuperato Manolas, Koulibaly e Mario Rui nella linea difensiva a quattro; Fabian, Lobotka e Zielinski in mediana; Callejon, Mertens e Insigne nel tridente. Per la verità, l’idea di Rino era quella di concedere a Karnezis la passerella finale, ma il portiere greco ... Leggi su ilnapolista

adriandelmonte : Next season’s Serie A representatives in Europe are now confirmed: • Juventus • Inter • Atalanta • Lazio • Roma •… - sscnapoli : ?? #NapoliLazio ?? Sabato 01/08/2020 ?? ore 20:45 ?? - OdeonZ__ : Inzaghi, a Napoli record di panchine Lazio: 'È stata una stagione memorabile' - bubinoblog : SERIE A 38° GIORNATA: LE PARTITE SU SKY E DAZN - GRAN FINALE DI STAGIONE CON JUVENTUS - ROMA, NAPOLI - LAZIO E ATA.… - 100x100Napoli : #NapoliLazio - Probabili formazioni e curiosità di quest’ultima giornata di #SerieA -