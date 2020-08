Migranti, si tuffano dal traghetto: passata la notte nel reparto Covid (Di sabato 1 agosto 2020) Cinque Migranti sono stati recuperati nella tarda serata di ieri dalla Polmare di Livorno: si sono tuffati dal traghetto Maria Grazia Onorato, ma sono stati rintracciati e portati in ospedale, nel reparto Covid. Gli stranieri devono essere ancora identificati perché erano privi di documenti. Cinque Migranti ieri sera si sono tuffati dalla nave traghetto Maria … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Cinque migranti clandestini hanno tentato la fuga ieri sera da un traghetto Moby, il Maria Grazia Onorato che proveniva da Malta e aveva fatto tappa a Napoli. I cinque si sono tuffati in mare per rico ...

