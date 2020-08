Migranti, Lamorgese: al lavoro per più rimpatri e più controlli (Di sabato 1 agosto 2020) La ministra dell’Interno Lamorgese in un’intervista al Corriere ha fatto il punto sulla questione Migranti, affermando: “Garantiremo la tutela della salute pubblica delle nostre comunità locali, ma i Migranti economici sappiano che non c’è alcuna possibilità di regolarizzazione per chi è giunto in Italia dopo l’8 marzo 2020”. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese esprime le … L'articolo Migranti, Lamorgese: al lavoro per più rimpatri e più controlli proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LegaSalvini : MACRON CI HA TIRATO UN ALTRO PACCO SUI MIGRANTI. SALVINI: GOVERNO INCAPACE L'ACCORDO SULL'IMMIGRAZIONE CON I 'CUGIN… - mattiafeltri : Migranti, Conte ha potuto dare la colpa a Salvini. Non potrà darla a Lamorgese - LegaSalvini : MIGRANTI, CONTE HA POTUTO DARE LA COLPA A SALVINI. NON POTRÀ DARLA A LAMORGESE - Stefano91053632 : RT @VIVALITALIA4: #Lamorgesedimettiti Sei una schifosa. Gli Italiani ti presentano il conto - lorella80997114 : @francescatotolo @Azzurra6671 Lamorgese: «Migranti, rimanderemo a casa. con navi e aerei. chi sbarca. Nessuno sarà… -