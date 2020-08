Migranti, la Lamorgese fa piangere la Bellanova: «Basta, non regolarizziamo più nessuno» (Di sabato 1 agosto 2020) “I Migranti economici sappiano che non c’è alcuna possibilità di regolarizzazione”. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, corre ai ripari di fronte all’emergenza sbarchi e lancia un segnale di rigore da parte del governo. E assicura “garantiremo la tutela della salute pubblica delle nostre comunità locali”. Dal Viminale, insomma, arriva un formidabile esempio di come chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati. Sui Migranti Lamorgese spera negli aiuti dall’estero Lamorgese, intervistata dal Corriere della Sera, ha vantato i contatti internazionali avuti in questi giorni: il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin e l’omologo tunisino, nonché presidente incaricato, Hichem Mechichi, ... Leggi su secoloditalia

