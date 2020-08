Malattie neuromuscolari: nuovo Centro Clinico NeMO (Di sabato 1 agosto 2020) Malattie neuromuscolari, il Centro Clinico NeMO di Napoli è realtà. Il nuovo istituto va ad aggiungersi alle sedi di Milano, Roma, Messina e Arenzano (GE) Sono stati consegnati nei giorni scorsi gli spazi destinati a ospitare il Centro Clinico NeMO di Napoli, frutto dell’accordo di sperimentazione gestionale pubblico-privato tra Fondazione Serena (ente gestore dei Centri Clinici NeMO),… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Keroppo : RT @ItalObserver: @Keroppo @MetroUK Essendo attualmente l’influenza stagionale scomparsa si tratta quasi solo di polmonite, e verosimilment… - ItalObserver : @Keroppo @MetroUK Essendo attualmente l’influenza stagionale scomparsa si tratta quasi solo di polmonite, e verosim… - EventsCongressi : Iscrizioni aperte per il convegno on-line:' Le malattie neuromuscolari: dalla diagnosi alla consapevolezza'. Clicca… - NemoSud : RT @CentroNemo: @CentroNemo Napoli si prenderà cura di 2.000 persone l'anno, dal ricovero al rientro a casa, provenienti dal territorio cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Malattie neuromuscolari

Superando.it

Una malattia genetica rara, progressivamente debilitante che spesso esordisce anche in giovane età, con un impatto importante sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. E che in Italia colpisce di ...Una malattia genetica rara, progressivamente debilitante che spesso esordisce anche in giovane età, con un impatto importante sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. E che in Italia colpisce di ...