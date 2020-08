Lombardia, la consigliera leghista Silvia Scurati al TPI Fest!: “Non mi risulta che Fontana sia indagato” (Di sabato 1 agosto 2020) Lombardia, Silvia Scurati (Lega) al TPI Fest! “Non mi risulta che Fontana sia indagato”. Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia, in collegamento video da Milano durante la prima serata del TPI Fest! 2020 organizzato a Sabaudia da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. Leggi anche: TPI Fest 2020! La prima serata del Festival di TPI in diretta da Sabaudia: l’intervista a Orlando e il dibattito sull’emergenza sanitaria in Lombardia Leggi su tpi

La Provincia di Monza e Brianza mette a posto i conti del bilancio dopo l’emorragia del lockdown e rende disponibili 5 milioni di euro per adeguare le scuole superiori. Poco meno di 5 milioni di euro ...

“In Lombardia non è andato tutto bene: è ora di cambiare”. È questo lo slogan che campeggia sui volantini distribuiti al gazebo allestito dal Partito Democratico venerdì 31 luglio nel centro di Bergam ...

La Provincia di Monza e Brianza mette a posto i conti del bilancio dopo l'emorragia del lockdown e rende disponibili 5 milioni di euro per adeguare le scuole superiori. Poco meno di 5 milioni di euro ...