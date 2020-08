Kiko Nalli, addio ad Ambra Lombardo: "Mi prendo le responsabilità, cosa ci è accaduto" (Di sabato 1 agosto 2020) La storia è finita. Kiko Nalli e Ambra Lombardo si sono detti addio. “Mi prendo le responsabilità della fine della nostra storia. Molte cose di lavoro mi hanno portato lontano da lei. Ha aspettato tanto tempo, ha aspettato tanto tempo”, racconta in esclusiva Kiko Nalli. “Tanto di capello”. Kiko e Ambra rompono la loro storia dopo un anno e in esclusiva Kiko racconta a Libero tutti i retroscena. “Non so cosa accadrà in futuro”, puntualizza. “La tua assenza è stata la causa. Un'altra donna mi avrebbe mollato prima. La difenderò sempre. è ... Leggi su liberoquotidiano

