Juventus, festa grande dei giocatori all’Allianz Stadium: “I campioni d’Italia siamo noi” (Di sabato 1 agosto 2020) La Juventus ha conquistato il nono scudetto consecutivo, il trentaseiesimo della propria storia, il primo dell’era Sarri. Gli atleti bianconeri hanno festeggiato il titolo anche all’ingresso dell’Allianz Stadium, pochi minuti prima dell’inizio della sfida contro la Roma, valida per la trentottesima giornata della Serie A 2019/2020. Gli effettivi legati al club piemontese hanno intonato il coro ‘I campioni dell’Italia siamo noi‘, classico in caso di vittoria dello Scudetto e cantato dai bianconeri da ormai quasi un decennio. La Juventus scenderà in campo priva di Cristiano Ronaldo, non convocato, stella del team e fautore dell’ennesimo titolo della società torinese. Leggi su sportface

juventusfc : Giornata di festa e ...di Coppa oggi per le nostre fantastiche #JuventusWomen! ?? ?? - NicolaPorro : Ricordate il vaticinio di quadri apocalittici, poi non avveratisi, all’indomani della festa dei tifosi napoletani p… - forumJuventus : Se ancora non l'aveste capito la Juventus è Campione d'Italia! ?? E' qui la festa per il 9° di fila! Join our Stron9… - SkyBetIT : ???? Probabilmente il #JuveRoma meno importante della storia ?? Festa e... turnover? ???? Analisi di #JuventusRoma… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Serie A 2019/20 - Tanti giovani in campo nel giorno della festa dell’Allianz Stadium: a Torino si sf… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus festa Juventus su Twitter: 'Pronti per la festa a casa' ilBianconero Diretta Juve-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

La squadra di Maurizio Sarri sfida i giallorossi nell'ultimo match del campionato di Serie A. Dopo la festa per il nono scudetto consecutivo, testa alla Champions League e al match degli ottavi di rit ...

LIVE TJ - L'arrivo della Juventus: i giocatori bianconeri fanno già festa sul pullman!! (VIDEO)

E' arrivata anche la Juventus. Grande entusiasmo nell'ambiente bianconero: i giocatori, acclamati dai pochi tifosi presenti all'esterno dello stadio, hanno risposto battendo con le mani sui vetri del ...

La squadra di Maurizio Sarri sfida i giallorossi nell'ultimo match del campionato di Serie A. Dopo la festa per il nono scudetto consecutivo, testa alla Champions League e al match degli ottavi di rit ...E' arrivata anche la Juventus. Grande entusiasmo nell'ambiente bianconero: i giocatori, acclamati dai pochi tifosi presenti all'esterno dello stadio, hanno risposto battendo con le mani sui vetri del ...