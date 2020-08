Il Milan rimborsa gli abbonati: ecco le modalità (Di sabato 1 agosto 2020) Il Milan rimborsa le quote abbonamenti non utilizzate per la pandemia di Coronavirus. A partire da lunedì 10 agosto, sul portale rimborsi.acMilan.com, sarà attivata la procedura di richiesta di rimborso per le quote non godute degli abbonamenti stagionali, degli abbonamenti al girone di ritorno e dei game-pack del campionato Serie A TIM 2019/20. Attraverso la … L'articolo Il Milan rimborsa gli abbonati: ecco le modalità è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Il Milan rimborsa le quote abbonamenti non utilizzate per la pandemia di Coronavirus. A partire da lunedì 10 agosto, sul portale rimborsi.acmilan.com, sarà attivata la procedura di richiesta di rimbor ...

Il Milan rimborsa le quote abbonamenti non utilizzate per la pandemia di Coronavirus. A partire da lunedì 10 agosto, sul portale rimborsi.acmilan.com, sarà attivata la procedura di richiesta di rimbor ...