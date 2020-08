I dati di oggi sul coronavirus in Italia (Di sabato 1 agosto 2020) Sono stati comunicati 295 nuovi casi positivi: le regioni più colpite sono state Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Leggi su ilpost

In Toscana sono 10.489 i casi di positività al Coronavirus, 6 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). Due dei 6 casi giornalieri sono da ricolleg ...

Coronavirus: in Toscana 6 nuovi casi, 1 decesso. Stabili le guarigioni

