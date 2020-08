Hamilton? Record e pole, poi Bottas. Guizzo-Leclerc (quarto), sprofondo-Vettel, decimo a più di due secondi (Di sabato 1 agosto 2020) Sempre lui. Sempre Lewis Hamilton in pole position: il campione del mondo si conferma anche nel Gran Premio di casa, quello di Gran Bretagna. Hamilton conquista la pole numero 91 in carriera e stabilisce il nuovo miglior crono della pista con 1'24''303. Secondo tempo per Bottas, terzo Verstappen che in seconda fila sarà affiancato dalla SF1000 di Charles Leclerc - autore di un'ottima prestazione - che però è a rischio penalità. Sebastian Vettel, dopo le libere da dimenticare, partirà dalla decima posizione. Per Hamilton è la settima pole in carriera a Silverstone. Settimo tempo per il futuro ferrarista Carlos Sainz. Inquietante, per inciso, il ritardo beccato da Vettel: oltre ... Leggi su liberoquotidiano

