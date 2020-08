David Bowie, la nascita di Mtv: “Perché non trasmettete i video di artisti neri?” (Di sabato 1 agosto 2020) Oggi, primo agosto andrà su Blaze, il documentario “La nascita di Mtv”, nel quale ci sarà un’esclusiva di David Bowie, che ha fatto la rivoluzione della musica Il primo agosto 1981 negli Stati Uniti ci fu una rivoluzione: un’immagine sfocata andò in onda in tv. Al posto degli astrostronauti, c’era la bandiera di Mtv, un canale che era ancora ignoto a tutti. A quasi quarant’anni dalla nascita della televisione musicale, Blaze (canale 124 di Sky) propone oggi alle ore 21 il documentario “La nascita di Mtv”. Una trasmissione che racconta attraverso immagini e video, il successo del canale nel quale ha ospitato le star della musica internazionale. Tra i tanti divi della musica, ci fu anche David ... Leggi su nonsolo.tv

David Bowie voleva incidere una cover di Bruce Springsteen ma poi...

Ci fu una volta in cui David Bowie e Bruce Springsteen, nonostante la grande stima che avevano l'uno dell'altro, la videro in maniera diversa. E' una storia che risale al 1973. Il Boss all'epoca aveva ...

