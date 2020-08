Da oggi saldi in Puglia E in molte altre regioni (Di sabato 1 agosto 2020) La conferenza delle regioni ha,sancito l’autonomia perbil periodo dei saldi. Così ciascuna ha deciso il periodo, sulla base della normativa nazionale che indica nell’1 agosto la data di avvio. Quasi ovunque i saldi estivi cominciano, appunto, oggi. Puglia compresa dove il periodo terminerà il 15 settembre. (immagine: diffusa da Federmoda-Confcommercio Taranto con indicazione di negozi aperti anche domani, domenica 2 agosto) L'articolo Da oggi saldi in Puglia <span class="subtitle">E in molte altre regioni</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

ila_br : Oggi saldi. Io ho tutti i carrelli dei miei siti di e-commerce preferiti pieni di roba. E mi prudono le mani. Mmmmhhhhhh - SIENANEWS : Sono partiti oggi, sabato 1 agosto, e dureranno 30 giorni i saldi di fine stagione. - RedazioneAdp : Oggi al via i saldi estivi in Veneto - Solo_ASR_ : @d_is_creetastem C'è tanta gente?? oggi iniziano i saldi... Sempre bella Flo?? - infoiteconomia : Andria: Al via oggi i saldi estivi -