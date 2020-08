Caso Brozovic, l’Inter non commenta ma ora il croato non è più incedibile (Di sabato 1 agosto 2020) L’Inter si è limitata a non commentare i recenti comportamenti di Marcelo Brozovic ma all’interno della società c’è imbarazzo Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i recenti comportamenti di Marcelo Brozovic non sono stati graditi per nulla dall’Inter, che ha evitato commenti ufficiali ma potrebbe prendere provvedimenti nei confronti del calciatore. Tradotto: il centrocampista croato non sarebbe più tra gli incedibili nella lista di Antonio Conte. Il futuro di Brozovic è ora in discussione, con l’Inter che potrebbe dare la caccia ad un nuovo regista in estate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

