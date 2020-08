Caldo record, bollino rosso in 14 città: in Sardegna punte di 45 gradi (Di sabato 1 agosto 2020) L’ondata di Caldo africano sull’Italia toccherà oggi, sabato 1 agosto, il picco. In 14 città è bollino rosso. Attese punte di 45 gradi in Sardegna. E’ Caldo record in Italia: dopo la giornata di ieri, anche oggi sabato 1 agosto la bolla africana attraverserà la Penisola da sud a nord. bollino rosso in 14 città bollino rosso e massima allerta sono previsti, per oggi in 14 città italiane, la metà di quelle monitorate e 4 in più rispetto al venerdì bollente. Un fine settimana di fuoco, coincidente con l’esodo per le vacanze, quello descritto dal bollettino quotidiano sulle ondate di calore ... Leggi su newsmondo

