Azzolina sulla graticola, siluro vicinissimo: il Pd ha già pensato alla data per farla fuori e sostituirla (Di sabato 1 agosto 2020) Lucia Azzolina sulla graticola. Tra gaffe, incapacità e flop, la grillina è la prima dell'elenco di ministri che il Partito democratico vorrebbe silurare. La preoccupazione che circola al ministero dell'Istruzione in questi giorni infatti è che i dem stiano solo aspettando di dichiarare l'inizio dell'anno scolastico per una débâcle in grado di far saltare la ministra e occupare un dicastero fondamentale. A gettare benzina sul fuoco - secondo Il Fatto Quotidiano che riporta i timori della pentastellata - è il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato non ci è andato leggero e ha ripetuto: la riapertura delle scuole è un obiettivo primario "da perseguire in un clima che auspico di collaborazione e di condivisione". ... Leggi su liberoquotidiano

NicolaPorro : Le parole di questo giovanissimo studente sulla scuola fanno riflettere. Spero che anche il ministro #Azzolina poss… - NicolaPorro : I 1??0?? pensieri politicamente scorretti sull'attualità a cura di @GcristianoD #governo #Politica #Conte #Merkel… - nonnachicca58 : RT @MArturoColognoM: Ecco la nostra video poesia sulla 'meravigliosa' idea dei... #banchiarotelle ! #Azzolina #AzzolinaBocciata #scuola #sc… - Gazeberinside : RT @MArturoColognoM: Ecco la nostra video poesia sulla 'meravigliosa' idea dei... #banchiarotelle ! #Azzolina #AzzolinaBocciata #scuola #sc… - Pocoprimadellau : RT @Nonha_stata: Passa un tweet sulla in cui il genio di turno propone semplicemente di distanziare gli studenti, senza aver idea né della… -