Atletica, Jacobs: “Cerco sempre di andar oltre i miei limiti” (Di sabato 1 agosto 2020) Marcell Jacobs ha fatto registrare il miglior tempo d’Europa nel 2020, nei 100 metri del meeting di Trieste, ovvero 10”10. Lo straordinario risultato del velocista azzurro è arrivato usufruendo di un vento regolare di +1.6, di seguito le sue dichiarazioni in merito all’obiettivo recentemente raggiunto: “Sono abbastanza soddisfatto, pian piano miglioriamo, ogni volta cerco di fare meglio dei miei limiti, ma diamo tempo al tempo, mi conosco, so che ho bisogno di gareggiare parecchio per trovare la forma perfetta e la tecnica migliore, ma è certamente un 10.10 che mi dà positività. L’anno scorso, quando ho corso 10.10 qui, venivo già da due mesi e mezzo abbondanti di gare e avevo già testato la macchina”. Leggi su sportface

