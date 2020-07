Virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati: «Una crescita che preoccupa» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Veneto, in un giorno, ha registrato 200 nuovi casi, ma l'incremento è diffuso in buona parte d'Italia, compresa la Lombardia che è a quota 88. Il Cts (comitato tecnico... Leggi su ilmattino

gpaletti53 : RT @CesareSacchetti: Il Messaggero:'virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati.' Tutto questo per persone che al 99% sono asi… - LiberoFreedom : RT @CesareSacchetti: Il Messaggero:'virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati.' Tutto questo per persone che al 99% sono asi… - Ilovetosing28 : @lavrrys La mia, ancora in corso, quasi 3 mesi (sarebbero 5 se non si fosse messo di mezzo il corona virus). - erpedrini : RT @CesareSacchetti: Il Messaggero:'virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati.' Tutto questo per persone che al 99% sono asi… - FsSenni : RT @CesareSacchetti: Il Messaggero:'virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati.' Tutto questo per persone che al 99% sono asi… -