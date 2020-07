Turismo: borghi per due italiani su tre. Il 33 per cento in Puglia Coldiretti: rete diffusa fra le realtà sotto i cinquemila abitanti (Di venerdì 31 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Due italiani su tre (66%) fanno pausa durante l’estate 2020 nei borghi, di cui la Puglia è particolarmente ricca con il 33% tra i più belli d’Italia, alla scoperta di prodotti e tradizioni meno conosciuti, ma anche per sfuggire al rischio del sovraffollamento nelle spiagge e nelle località turistiche più battute, di fronte all’emergenza coronavirus. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Puglia che segnala l’attenzione dei turisti italiani verso la bellezza dei borghi, che conservano le antiche tradizioni enogastronomiche rurali, incrementano la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, ... Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Turismo borghi Ecco i 15 Borghi per il Respiro in Abruzzo, Lazio e Umbria Adnkronos Sabato saldi al via in tutta Italia, stimato un calo di spesa tra 40-50%

Dopo le partenze in anticipo di Sicilia, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Piemonte, con il primo di agosto è previsto anche in tutte le altre regioni d'Italia l'avvio dei ...

I borghi dell'artigianato: percorsi lenti alla scoperta della Toscana

Artex lancia nuovi itinerari per scoprire i paesi dove il patrimonio artigianale incontra la storia, la cultura e la tradizione: un viaggio tra botteghe e antichi mestieri Itinerari alla scoperta dei ...

