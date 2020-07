Thailandia, lockdown selvaggio: la città di Lopburi invasa da 6mila scimmie (Video) (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – Lopburi, poco più di due ore a nord di Bangkok, è nota ai viaggiatori come “la città delle scimmie”. E durante il lungo lockdown (adesso terminato), con le strade locali semivuote, da chi altro poteva essere invasa se non dalle scimmie? Circa 6mila macachi hanno letteralmente occupato la città, impadronendosi anche dei luoghi da cui prima venivano scacciati dai residenti umani, non senza qualche difficoltà vista la proverbiale sfrontatezza di questi primati. La città delle scimmie Certo, vedere migliaia di scimmie a Lopburi non è una novità. Ogni anno, a novembre, in questa antica città-stato della Thailandia si svolge il ... Leggi su ilprimatonazionale

