Temptation Island ultima puntata | Le coppie hanno sorpreso tutti (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ultima puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena, soprattutto perché finalmente abbiamo scoperto cosa è accaduto alle coppie che hanno partecipato. Ecco i dettagli. Ieri sera è andata in onda la sesta e ultima puntata di Temptation Island, con tantissimi colpi di scena. Il percorso delle coppie è finito e tutti … L'articolo Temptation Island ultima puntata Le coppie hanno sorpreso tutti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - lasoralalla : Io non ci credo che ci sia gente che abbia rotto i coglioni ad Andrea Delogu perché guarda temptation island perché… - francy65888229 : RT @aleferazzi: tweet di apprezzamento per filippo bisciglia perché senza di lui #TemptationIsland non sarebbe temptation island. https://t… - saporediricordi : recupero temptation island mentre sono imbobilizzata e sinceramente scioccata - GalantoMassimo : #TemptationIsland è finito, Mediaset va in ferie per un mese Il palinsesto delle reti del Biscione 'riapre' parzia… -