‘Temptation Island 7’: l’opinione di Isa sull’ultima puntata (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo so che lo dico da anni ma mai come dopo la visione di questa edizione devo ribadirlo: ma quanto fa bene Temptation Island alle nostre vite di coppia e non? Cioè uno guarda questa massa di disagiati che vivono relazioni sentimentali oltre i confini dell’orrore e si trova a ritenere preziosa come non mai la propria vita da single o a rivalutare il proprio compagno che piscerà pure sulla tavoletta e spremerà il dentifricio dal centro ma almeno non è uno smidollato sottone/un cornificatore seriale/uno che ti definisce arida in mondovisione/uno che ti vuole ingravidare nel sonno. Davvero, io credo che se togliamo Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro (amoriiiii della ziaaaaa, vi lovvo, vi amico e vi dedicherò un commento a parte * *) questa sia stata in assoluto l’edizione con più poracciume umano che si sia mai vista dai ... Leggi su isaechia

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - viveteacolori : RT @Iperborea_: Boom pazzesco di Temptation Island. È incredibile come ormai sia diventato un cult tanto da essere forse l'unico programma… - eleandjacopo : RT @SabatinoAlberto: Chissà cosa ne sarebbe di Temptation Island se Rihanna non avesse mai registrato Love the way you lie - Mar94309979 : RT @onlyluthor: In realtà Manila è Miss Temptation Island di tutte le edizioni, scusate. #TemptationIsland - 90sguccis : RT @Iperborea_: Boom pazzesco di Temptation Island. È incredibile come ormai sia diventato un cult tanto da essere forse l'unico programma… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island The Good Fight ottiene il rinnovo per una quinta stagione Teleblog