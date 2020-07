Spiagge ancora in crisi, folla solo nei week end (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 31 LUG - Anche a luglio Spiagge con una buona affluenza ma soltanto nei week end, mentre nei giorni feriali sono rimaste desolatamente vuote. Emerge dalle rilevazioni del Sindacato ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : Spiagge ancora in crisi, folla solo nei weekend #estate #ANSAViaggiArt #ANSA - Giorgiolaporta : Una persona che ancora non conosce il proprio titolo di studio può forse enunciarvi il numero di spiagge e i confin… - fogliachevola : RT @Agenzia_Ansa: Spiagge ancora in crisi, folla solo nei weekend #estate #ANSAViaggiArt #ANSA - iconanews : Spiagge ancora in crisi, folla solo nei week end - hashtag24news1 : Anche a luglio spiagge con una buona affluenza ma soltanto nei week end, mentre nei giorni feriali sono rimaste des… -