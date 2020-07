Spadafora "Gravina è preoccupato? Lo sono anch'io" (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 31 LUG - "Il campionato di calcio si chiuderà con il week-end e già questo mi sembra un grande successo. Siamo stati cauti e abbiamo fatto le cose con calma, riaprendo solo quando è ... Leggi su corrieredellosport

robertopontillo : RT @Sport_Mediaset: #Spadafora: 'Preoccupato come #Gravina, ripresa a porte aperte fuori dalla realtà'. Il ministro dello Sport: 'Sono preo… - Sport_Mediaset : #Spadafora: 'Preoccupato come #Gravina, ripresa a porte aperte fuori dalla realtà'. Il ministro dello Sport: 'Sono… - Salvato95551627 : RT @kisskissnapoli: +++ MINISTRO PER LO SPORT, SPADAFORA, A RADIO KISS KISS NAPOLI: 'PREOCCUPATO COME GRAVINA: RIPARTENZA #SERIEA A PORTE A… - RaiSport : #Spadafora '#Gravina è preoccupato? Lo sono anch'io' Il #Ministro dello #Sport: 'L'apertura degli stadi? Bisogna ca… - citynowit : “'Il Presidente Gravina si dice preoccupato? Lo sono anche io, ma per l'emergenza sanitaria' ” -