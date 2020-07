Roma, Fonseca: "Calafiori e Fuzato titolari. Nella prossima stagione saremo più costanti" (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 luglio 2020- Anche per Paulo Fonseca è giunto il tempo dell'ultima conferenza stampa di questo infinito campionato. All'orizzonte c'è l'importante sfida di Europa League contro il Siviglia , ... Leggi su quotidiano

Turnover massiccio per Maurizio Sarri, che in vista del ritorno degli ottavi di finale con il Lione dovrebbe far riposare diversi titolari, Cristiano Ronaldo compreso. Diversi cambi anche per Fonseca, ...L'altra grande novità è che questa squadra adesso sa anche gestire un risultato di vantaggio. Ad esempio, a Torino, in una partita dominata assai più del risicato 2-3 finale, la Roma per larga parte d ...