Rinaldi: 'Ho fatto come Rins, buttandomi dalla moto' (Di venerdì 31 luglio 2020) Passare dalla vie di fuga alla vetta della classifica del secondo turno di giornata non è impresa semplice, tuttavia riuscita a Michael Ruben Rinaldi . Il pilota del team Go Eleven aveva rimediato un ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Rinaldi_euro : ?@AlbertoBagnai con stile e competenza spedisce nella fossa delle Marianne il povero giornalista del Fatto!Recovery… - Rinaldi_euro : Era piddina e non lo sapeva!!! Azzolina: 'Al governo con quelli che il M5s definiva 'pidioti'? Sto meglio ora rispe… - fefo1986 : @Rinaldi_euro Cioè quello che ha fatto Salvini e per cui l'hanno mandato a processo giusto ieri? Ahahahahahahahhahahaha - fisioevolution : @Rinaldi_euro @paolaokaasan porello... è fatto così... fa quasi pena.. prendersela con lui è come sparare sulla cro… - gponedotcom : Rinaldi, spavento a 250 Km/h: 'mi sono dovuto lanciare dalla moto': 'Ero senza freni, se non lo avessi fatto sarebb… -