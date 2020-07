Rai - Post-Karnezis, smentite su Sepe: impossibile che torni al Napoli per fare il terzo portiere (Di venerdì 31 luglio 2020) Con Orestis Karnezis pronto ad accettare il Lille nell'ambito della trattativa che porterà al Napoli Victor Osimhen, il club azzurro si troverà costretto ad acquistare un altro portiere nel corso della prossima finestra di mercato. Leggi su tuttonapoli

asstampatoscana : Nuovo Post: Ast: assemblea il 15 ottobre e seminario con 6 crediti deontologici su “Tg Rai, la r - Segnale_Orario : RT @Moonlightshad1: Ecco perché della normativa sull'uso dei social da parte dei giornalisti della Rai non se ne è fatto più nulla. Fabio… - Giulia64599466 : #Tg2rai Vi siete omologati agli altri canali Rai, è diventata 'tendenza' iniziare i programmi ore 21.30, dopo che… - SerieTvserie : Palinsesti Rai: programmazione Agosto 2020 - tvblogit : Palinsesti Rai: programmazione Agosto 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Post

Tutto Napoli

Impresa del Cosenza, che supera 3-1 la Juve Stabia nello scontro diretto della 38/a e ultima giornata di Serie B salvandosi dopo aver collezionato cinque vittorie di fila e condannando alla retrocessi ...Lei è la mia Pazzia il film in onda stasera sabato 1 agosto su Rai 2 in prima tv. Trama e trailer Lei è la Mia Pazzia è il titolo del film thriller in onda su Rai 2 sabato 1 agosto in prima serata e i ...