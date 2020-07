Portogallo, deraglia treno alta velocità: due morti (Di venerdì 31 luglio 2020) In Portogallo un treno si è scontrato con un veicolo addetto alla manutenzione ed è deragliato. Il bilancio è di due morti e nove feriti gravi. In Portogallo vicino Sure, un treno passeggeri è deragliato provocando la morte di due persone. Dalle prime indiscrezioni, sembra inoltre che ci siano nove feriti gravi e circa una … L'articolo Portogallo, deraglia treno alta velocità: due morti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

