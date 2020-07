Open Arms, Meloni: «Processo a Salvini precedente spaventoso», anche Berlusconi lo difende (Di venerdì 31 luglio 2020) Open Arms Processo Salvini – Venerdì 31 luglio 2020. L’Aula del Senato ha autorizzato il Processo all’ex ministro dell’interno Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Favorevoli 149, i contrari 141. Determinante il voto di ‘Italia Viva’, che a fine maggio in Giunta aveva deciso di astenersi per “approfondire le carte”. «Vado avanti, a testa alta e con la coscienza pulita guarderò tranquillo i miei figli negli occhi perché ho fatto il mio dovere con determinazione e buonsenso», ha affermato il leader della Lega subito dopo Palazzo Madama. Solidarietà a Salvini dalla leader di Fratelli di Italia, Giorgia Meloni, che si è ... Leggi su urbanpost

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - fattoquotidiano : Open Arms, Grasso: “Non ci fu responsabilità collegiale del Governo. Dal carteggio emerge contrarietà di Conte alle… - ilgiornale : Il Senato ha dato l’ok al processo a Salvini per il caso della Open Arms. Ma l’ex ministro non molla e contrattacca… - Edda10229596 : RT @ImolaOggi: Open Arms, Cacciari: 'Collaboratori di Salvini lo mandano a processo, è indecente' (capito, Toninelli e complici?) https://t… -