Occhi storti, sputazzi e grida: la Meloni come un mostro. Ufficiale, il nemico ora è lei: la porcheria di Travaglio in prima pagina (Di venerdì 31 luglio 2020) Ora che Matteo Salvini è in calo nei sondaggi, pur rimanendo saldamente la Lega prima forza politica a livello nazionale, il bersaglio grosso è Giorgia Meloni. Già, la leader di Fratelli d'Italia che guadagna consensi e finisce nel mirino di sinistra, intellettuali e chi più ne ha più ne metta. E, ovviamente, finisce anche nel mirino del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, capo-ultrà M5s: la Meloni con i grillini non scenderà mai a patti, dunque giusto "randellarla". Un esempio? La vignetta firmata Mannelli sulla prima pagina del Fatto di venerdì 31 luglio. Nel disegno viene raffigurata una Meloni con fattezze mostruose, Occhi storti e sputazzi che le escono dalla ... Leggi su liberoquotidiano

APiripikkio : RT @APiripikkio: #InterNapoli la maglia del prossimo anno Biscione serpeggiante.. O x far venire gli occhi storti all'avversario Uahuah - tizio_ti : Raga come fate a farvi le foto con ste espressioni tirate perfette che io esco sempre o con gli occhi storti o con… - Paolotoppplayer : @tosini_michela Gli occhi storti... - APiripikkio : #InterNapoli la maglia del prossimo anno Biscione serpeggiante.. O x far venire gli occhi storti all'avversario Uahuah - nondirmelo : @Tannhauser00 Avranno gli occhi storti -

Ultime Notizie dalla rete : Occhi storti Maverick, il gatto "insolitamente perfetto" Wamiz.it Alessia Marcuzzi, boom di like: "Le mie gambe sono molto storte, lo so"

Alessia spiazza i fanHa letteralmente spiazzato i fan, Alessia Marcuzzi, che recentemente ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae sul lago di Albano a Castel Gandolfo, a piedi ...

Bari, allarme vandalismo nei rioni San Girolamo e Fesca. I bulli armati di estintori e sassi

Lancio di sassi, erogazione di estintori su balconi e palazzi, danneggiamenti di arredi urbani, di auto in sosta e dei bagni pubblici: è allarme vandalismo nei rioni San Girolamo e Fesca di Bari, dove ...

Alessia spiazza i fanHa letteralmente spiazzato i fan, Alessia Marcuzzi, che recentemente ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae sul lago di Albano a Castel Gandolfo, a piedi ...Lancio di sassi, erogazione di estintori su balconi e palazzi, danneggiamenti di arredi urbani, di auto in sosta e dei bagni pubblici: è allarme vandalismo nei rioni San Girolamo e Fesca di Bari, dove ...