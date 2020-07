Napoli dottoressa aggredita a colpi di mozzarelle: attese troppo lunghe (Di venerdì 31 luglio 2020) A Napoli una dottoressa è stata aggredita a colpi di mozzarelle. Sembrerebbe l’inizio di una barzelletta e invece è proprio quello che è successo all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Una donna indispettita dai tempi di attesa, a suo parere, troppo lunghi, non ci ha visto più e ha lanciato contro la dottoressa un contenitore di mozzarelle. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, 30 luglio, fortunatamente il medico non ha riportato nessun danno. Si tratta comunque di una situazione ai limiti dell’inverosimile. Leggi anche –> Coronavirus Sabaudia, bagnino positivo al Covid: si cercano i contatti Napoli dottoressa aggredita La ... Leggi su urbanpost

