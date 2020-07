Meteo 31 luglio 2020: le previsioni per la giornata di oggi (Di venerdì 31 luglio 2020) L’anticiclone africano non molla. Ancora una giornata rovente da nord a sud. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi 31 luglio 2020. È nel pieno delle forze l’ anticiclone africano. Da nord a sud si stanno registrando valori termici importanti, associati ad elevati tassi di umidità. Tutto ciò genera notti insonni soprattutto agli abitanti delle zone costiere e delle grandi Città. Un piccolo miglioramento della situazione è attesa per domenica 2 agosto. Vediamo nel dettaglio il Meteo per la giornata di oggi 31 luglio 2020. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Estrazioni Simbolotto, Superenalotto e Lotto di oggi 30 ... Leggi su bloglive

Situazione: dopo i temporali transitati tra la sera di martedì e la scorsa notte con accumuli anche abbondanti, fino a 20mm tra Piemonte e Lombardia, l'alta pressione africana si riprende il suo spazi ...

