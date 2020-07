Make pizza great again (Di venerdì 31 luglio 2020) Alle 10.26 di ieri, orario americano, il Presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un tweet inconsueto persino per lui. Support Patio pizza and its wonderful owner, Guy Caligiuri, in St. James, Long Island (N.Y.). great pizza!!! @Varneyco — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020 A che affare si riferisce? Che cosa c’entra la pizza? E perché ha taggato Varney, commentatore politico di Fox Business Network? Abbiamo immaginato ci potesse essere qualche riferimento al pizzagate, un complotto stile fake news con la stessa credibilità che può avere una discussione sulle scie chimiche, che però in queste ultime settimane sembrava aver ripreso vigore per colpa di Justin Bieber e di un suo post, nel quale si tocca il cappello nero. I suoi fan si sono convinti ... Leggi su linkiesta

Il grano khorasan KAMUT® protagonista di due nuove ricerche che hanno coinvolto vari Centri, tra cui l’Università degli Studi della Campania, che lo hanno identificato come ottimo ingrediente per real ...

