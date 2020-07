Lingard esalta Cristiano Ronaldo: "E' il Michael Jordan del calcio" (Di venerdì 31 luglio 2020) Jesse Lingard, calciatore del Manchester United, ha parlato ai microfoni di Sky Sports. Il giocatore dei Red Devils ha parlato di un ex dei Red Devils, vale a dire Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juventus è un esempio per molti ed è uno degli idoli di tanti bambini ma anche di tanti calciatori che hanno iniziato a giocare guardando le sue giocate. E' il caso di Jesse Lingard che ha esaltato il campione portoghese: "Cristiano Ronaldo ha raggiunto notevoli risultati nella sua carriera... Leggi su 90min

