La Russia lancerà un nuovo laboratorio per la Stazione Spaziale Internazionale | il modulo Nauka ad aprile 2021

La Russia lancera' il nuovo laboratorio multifunzionale Nauka per la Stazione Spaziale Internazionale nell'aprile del 2021. Lo ha annunciato il presidente della societa' statale russa Roscosmos, Dmitrj Rogozin. La produzione del modulo Nauka, che in russo significa scienza, è iniziata nel 1995 come un aggiornamento del modulo Zarya della Stazione Spaziale. Il vicedirettore per la produzione di Roscosmos, Roman Khokhlov, ha dichiarato che il modulo multifunzionale sara' trasferito da Mosca al cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, il 6 agosto mentre i preparativi per il lancio dureranno circa nove ...

