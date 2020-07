Istat, Pil crollato del 12,4% nel secondo trimestre 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Gli effetti del coronavirus si fanno sentire sempre di più sull'economia italiana. Già nel primo trimestre si era registrata una riduzione del Pil del 5,4%, ma nel secondo la situazione è peggiorata e si registra una contrazione senza precedenti, del 12,4% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali.L'Istat spiega che la variazione congiunturale del Pil è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto in tutti i comparti produttivi. Per quanto riguarda la domanda, sia la componente nazionale al lordo delle scorte, sia la componente estera netta, registra un contributo negativo e la variazione acquisita per il 2020 è di -14,3%. Bisogna poi considerare che il secondo trimestre ha avuto una giornata lavorativa ... Leggi su blogo

HuffPostItalia : Istat: crollo del Pil dell'Italia 'senza precedenti' nel secondo trimestre - Agenzia_Ansa : #Istat, Pil Italia -12,4% nel secondo trimestre, -17,3% annuo #ANSA - istat_it : Secondo la stima preliminare, nel secondo trimestre 2020 il #Pil registra -12,4% rispetto al trimestre precedente e… - filippods68 : Istat, Pil Italia -12,4% nel secondo trimestre, -17,3% annuo - Economia - ANSA - SignorAldo : RT @HuffPostItalia: Istat: crollo del Pil dell'Italia 'senza precedenti' nel secondo trimestre -