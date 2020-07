Il Tg2 non capisce il voto del Senato e annuncia festante: 'Salvini non andrà a processo' (Di venerdì 31 luglio 2020) Un errore grossolano, dettato dalla volontà di ingraziarsi Salvini e da un'ignoranza di fondo su come funzionano le procedure parlamentari: la cronista Maria Antonietta Spadorcia del Tg2 ieri, con ... Leggi su globalist

Tg2 non Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tg2 non