Il tennis riparte dal Wta Palermo 2020: nessuna positività tra le giocatrici, svelate le wild card (Di venerdì 31 luglio 2020) Palermo – Il grande tennis mondiale riparte dal Wta di Palermo 2020. Un’edizione ricca di nomi altisonanti – le prime otto sono tutte top 27 – che sarà anche il grande banco di prova per i tornei futuri: il capoluogo siciliano fa scuola grazie al coraggio e al rispetto dei protocolli ed è pronto a prendere il via sui campi del Country Time Club. Da sabato 1 agosto le qualificazioni, quindi dal 3 al 9 agosto il main draw che al momento vede la numero 15 del ranking Petra Martic testa di serie numero uno e la presenza di giocatrici di spessore come Marketa Vondrousova (18 del ranking), Maria Sakkari, Anett Kontaveit, Donna Vekic e le azzurre Camila Giorgi e Jasmine Paolini che entrano direttamente nel tabellone principale per via di alcune ... Leggi su sportface

