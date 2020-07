Ghirelli scrive e ringrazia Spanò, un esempio per tutti (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA - Una storia bella da raccontare. Come poche nel mondo del calcio che ci ha abituati a episodi - a volte - tutti da dimenticare. Ora c'è lui, Alessandro Spanò e una bella faccia di cui andare ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Ghirelli scrive e ringrazia Spanò, un esempio per tutti: Lettera del presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli a Al… - NewsTuttoC : Ghirelli scrive a Spanò: 'Grazie per il tuo esempio' - LegaProOfficial : ?? Il presidente @FrancescoGhire2 scrive ad Alessandro Spanó: 'Grazie per il tuo esempio' ??… -