Fontana, onorerò mio mandato (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 31 LUG - "Io continuerò a combattere per la Lombardia. Se qualcuno pensa, si illude che io possa mollare, non ha capito niente. Non sono certo queste le ragioni che mi possono far ... Leggi su corrieredellosport

CorriereQ : Fontana, onorerò mio mandato - alcinx : RT @rep_milano: Malore per Fontana: 'Il mio fisico mi ha avvertito, devo riposare ma onorerò il mandato fino alla fine' [di ANDREA MONTANAR… - rep_milano : Malore per Fontana: 'Il mio fisico mi ha avvertito, devo riposare ma onorerò il mandato fino alla fine' [di ANDREA… - iconanews : Fontana, onorerò mio mandato - Ticinonline : «Onorerò il mio mandato fino alla fine» #lombardia #attiliofontana #fontana -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana onorerò