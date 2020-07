Coronavirus, oggi in Italia 9 morti e 379 nuovi casi: in prevalenza immigrati. Crollano i ricoverati: -32 in reparto e -6 in terapia intensiva [DATI] (Di venerdì 31 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 9 morti, 178 guariti e 379 nuovi casi su 68.444 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,56% dei test processati, una delle percentuali più alte degli ultimi due mesi. I nuovi casi, anche oggi, sono in prevalenza immigrati, distribuiti in tutte le Regioni, e altri provenienti dall’estero. Le Regioni più colpite dal contagio sono Veneto (+117), Lombardia (+77), Emilia Romagna (+36), Piemonte (+21) e Marche (+21). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 247.537 casi totali 35.141 ... Leggi su meteoweb.eu

SimoneCosimi : Oggi si interrompe la newsletter sul coronavirus de @ilpost, partita lo scorso 24 febbraio. Un punto fermo nei mome… - DPCgov : ???????? #30luglio Destinazione #Albania! Durante la fase critica del #coronavirus l’Albania ha messo a disposizione de… - sole24ore : Coronavirus in Italia, oggi 386 nuovi casi e 3 morti. Focolaio Casier in Veneto - clikservernet : Coronavirus in Italia oggi: i dati del bollettino della Protezione Civile - Noovyis : (Coronavirus in Italia oggi: i dati del bollettino della Protezione Civile) Playhitmusic - -