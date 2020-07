Coronavirus, in Australia positivi i primi test del vaccino sull’uomo: “Genera risposta immunitaria” (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, in Australia positivi i primi test del vaccino sull’uomo Non c’è solo l’ormai celebre vaccino di Oxford tra le speranze dell’uomo di riuscire a vincere la lotta contro il Coronavirus: anche i medici e i ricercatori di altri istituti in giro per il mondo stanno cercando di mettere a punto un siero che possa permettere di sviluppare gli anticorpi necessari a non contagiarsi più. Tra questi, c’è anche il vaccino Covax 19, messo a punto in Australia, che nei test di Fase 1 ha dimostrato di essere sicuro e di generare una risposta immunitaria. Si tratta del primo siero a superare la Fase 1 della sperimentazione nel ... Leggi su tpi

SIDNEY (Australia) - Nei test di fase 1 sull'uomo il vaccino australiano Covax 19 ha dimostrato di essere sicuro e di generare una risposta immunitaria. Il prototipo, sviluppato dall'Università Flinde ...

Coronavirus, superati i 17 milioni di casi nel mondo

I casi di coronavirus hanno superato i 17 milioni a livello mondiale: è quanto emerge da un conteggio dell'Afp. Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 1.267 decessi per coronavirus in 24 ore, per un to ...

