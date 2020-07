Buoni fruttiferi postali: aumentato il numero di ricorsi, la relazione (Di venerdì 31 luglio 2020) Aggiornati i dati sui ricorsi relativi ai Buoni fruttiferi postali, secondo quanto riporta una relazione dell’Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata lo scorso 8 luglio e concernente l’attività svolta nell’anno precedente- Il numero totale dei ricorsi è stato 22.059, ovvero il 18% in meno dei ricorsi rispetto all’anno precedente. Quasi la metà del totale, ovvero il 48%, ha riguardato la cessione del quinto. numerosi sono stati i ricorsi legati ai Buoni fruttiferi postali, ripartiti per Collegio: Roma e Milano in testa (21%), seguite da Palermo (14%), Bari (13%), Napoli (12%), Bologna (11%) e Torino (8%). Per quanto ... Leggi su termometropolitico

In data 8 luglio l’Arbitro Bancario Finanziario ha pubblicato la relazione sull’attività svolta nel 2019, ecco il link. Dai dati emerge che i ricorsi ricevuti sono stati in tutto 22.059 (quindi un 18% ...

Non ci sono buone notizie per chi vorrà investire in buoni fruttiferi postali. Questi ultimi sono dei prodotti molto apprezzati dagli italiani perché non hanno costi né di gestione, né di sottoscrizio ...

In data 8 luglio l'Arbitro Bancario Finanziario ha pubblicato la relazione sull'attività svolta nel 2019, ecco il link. Dai dati emerge che i ricorsi ricevuti sono stati in tutto 22.059 (quindi un 18% ...