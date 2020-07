Aurora Ramazzotti ha commesso un grave errore: scelta sbagliata (Di venerdì 31 luglio 2020) Questo articolo . La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti condivide attimi di vita sui social, anche un “terribile” errore. Scopriamone di più. Aurora Ramazzotti ha pubblicato la scorsa sera sul suo account ufficiale di Instagram una stories in cui ha condiviso con i suoi follower uno sbaglio che ha commesso. Si sa che la … Leggi su youmovies

hydrochariss : avrebbe potuto informarsi ed elaborare tutto meglio ma no ehi guarda c'è stata quell'altra di aurora ramazzotti che… - Alfredi68773124 : @OgniMattinaTV8 COMPLIMENTI AD AURORA RAMAZZOTTI.UNA RAGAZZA BRAVISSIMA MAI SOPRA LE RIGHE...SEMPLICE SIMPATICA....… - matty_aloud : RT @carrambaboy: Giulia De Lellis? Aurora Ramazzotti? Chi può dirlo - zazoomblog : Aurora Ramazzotti le parole dopo il post senza filtri: “Non voglio più accontentare le persone” - #Aurora… - zazoomblog : Aurora Ramazzotti spiega cosa l’ha spinta a mostrarsi sui social senza filtri e racconta come ha vissuto il confron… -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è una delle protagoniste dell'estate 2020 e non solo perché è diventata paladina della body positivity con la sua foto in primo piano e senza filtri in cui ha messo in mostra con org ...Aurora Ramazzotti, in collegamento da Genoa con il programma Ogni Mattina, svela un retroscena su papà Eros e la sua collaborazione con…”. L’estate lavorativa di Aurora Ramazzotti continua. La figlia ...