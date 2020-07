World Athletics, federazione russa espulsa se non effettuerà il pagamento della multa entro il 15 agosto (Di giovedì 30 luglio 2020) Durante la riunione tenutasi oggi in teleconferenza a causa della pandemia di COvid-19, il Consiglio di Wolrd Athletics ha preso la decisione di espellere la federazione russa di atletica leggera (RusAF), a meno che questa non effettui il pagamento in sospeso sia della multa di 5 milioni di dollari che delle spese di 1,31 milioni di dollari entro il 15 agosto. Il presidente Rune Andersen ha espresso “delusione per il fatto che la task force abbia visto molto poco in termini di cambiamento della cultura dell’atletica russa” negli ultimi cinque anni. La RusAF avrebbe dovuto effettuare il pagamento della multa di 10 milioni ... Leggi su sportface

Un’ultima possibilità: alla federazione russa, sull’orlo di un’espulsione dalla scena internazionale che pareva inevitabile, il consiglio di World Athletics, su proposta della propria task force al la ...

Mondiali U20 in Kenya nel 2021, marcia nel 2022

Ufficializzate da World Athletics le nuove date: la rassegna iridata under 20 a Nairobi dal 17 al 22 agosto 2021, dopo i Giochi. I Mondiali di marcia a squadre il 23-24 aprile 2022 a Minsk Continua a ...

