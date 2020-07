Veronica Gentili, gaffe in diretta con Stefano Bonaccini: “Presidente della…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Non è certo nuova alle piccole inevitabili gaffe che la diretta costringe ad affrontare nella conduzione di un talk, Veronica Gentili; alla guida dell’affermatissimo Stasera Italia, la giornalista e conduttrice ha preso stabilmente le redini del programma nella sua versione estiva, mandando in vacanza per qualche mese Barbara Palombelli. La giovane cronista romana ha dunque iniziato ad affrontare il compito di una diretta presentata interamente in prima persona, esponendosi come naturale a qualche piccolo inconveniente, figlio della pressione e delle telecamere perennemente accese. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in collegamento a Stasera Italia. E Veronica Gentili lo presenta: “Il Presidente della Toscana…” Nel corso di un ... Leggi su velvetgossip

BengoWengo : RT @brn_folgore: Quando si stravede per una persona la si vede ovunque. Belloccia ma poco professionale,faziosa e di parte. Come abbiano fa… - brn_folgore : Quando si stravede per una persona la si vede ovunque. Belloccia ma poco professionale,faziosa e di parte. Come abb… - Bruno57526138 : Atra buona del fatto quotidiano... - Carla73050408 : MI RIFIUTO DI GUARDARE LA SCHIFEZZA DI VERONICA GENTILI MAI PIÙ STASERA ITALIA -

Piccolo scivolone per Veronica Gentili. La conduttrice di Stasera Italia, durante la puntata di Rete Quattro del 29 luglio, è incappata in una vera gaffe. "Siamo collegati con Bergamo e il presidente ...

Piccolo scivolone per Veronica Gentili. La conduttrice di Stasera Italia, durante la puntata di Rete Quattro del 29 luglio, è incappata in una vera gaffe. "Siamo collegati con Bergamo e il presidente ...