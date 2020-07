UEFA, stilato il protocollo per le coppe: Inter in Germania fino all’eliminazione (Di giovedì 30 luglio 2020) L’UEFA ha stilato il protocollo per la conclusione di Champions ed Europa League In vista delle fasi finali di Champions ed Europa League in programma ad agosto in Portogallo e Germania, l’UEFA ha stilato un protocollo unico per le squadre che prenderanno parte alla conclusione dei due tornei europei. “No way back, non si torna indietro: chi vola in Portogallo per la Final Eight di Champions o in Germania per quella di Europa League non potrà rientrare nel Paese di provenienza prima della propria eliminazione dal torneo”. “In realtà, le misure inizieranno ben prima che le squadre raggiungano le sedi dei match da disputare. I test anti-Coronavirus verranno effettuati 48 ore ... Leggi su intermagazine

E proprio gli appuntamenti delle selezioni costringeranno a tappe forzate anche i calendari da stilare da parte delle varie Federazioni, che dovranno tener conto delle date Uefa per le coppe europee.

Allarme COVID-19 in Spagna ma per ora la UEFA non cambia le sedi delle gare

Si espande il contagio da COVID-19 in Spagna ma per ora la UEFA non ha intenzione di cambiare le sedi dei match L’aumento dei contagi in Spagna fa paura all’Europa League e alla Champions League. Dopo ...

