Traffico estate 2020: i bollini per le autostrade, le previsioni (Di giovedì 30 luglio 2020) . Tutto quello che bisogna sapere. In questa strana estate con la pandemia di coronavirus, il rischio ancora presente di contagi e le limitazioni ai viaggi hanno inciso in modo importante sulla programmazione delle vacanze degli italiani. In primo luogo, con le chiusure del lockdown che … Leggi su viagginews

Vacanze italiane, tutti i cantieri stradali che frenano il grande esodo

L’estate del Covid potrebbe essere la peggiore mai vista sulle strade italiane durante gli esodi vacanzieri. Lo temono gli esperti e gli addetti ai lavori, perché con la pandemia molti dovrebbero sceg ...

