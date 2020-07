"Sono dislessico e per i prof ero un buono a nulla. Dopo 2 bocciature, festeggio la seconda laurea" (Di giovedì 30 luglio 2020) Antonio Butera ha scoperto di essere dislessico quando aveva 26 anni. Prima di allora non era riuscito a dare un nome a quel disturbo che gli è costato incomprensioni con i professori e umiliazioni da parte dei compagni. Due volte è stato bocciato, ora però ha avuto il suo riscatto: Fanpage lo ha intervistato nel giorno della sua seconda laurea. Antonio è dottore in Legge e il suo sogno è difendere i diritti dei ragazzi con disturbo di dislessia.“Mi davano del fannullone, ma Sono riuscito ad avere il mio riscatto. Se fosse stato per i miei vecchi professori io sarei stato un buono a nulla e non sarei riuscito ad arrivare a niente soprattutto perché, il terzo anno delle superiori sia un anno a Palermo che ... Leggi su huffingtonpost

