Snam: risultati del primo semestre in linea con il 2019, nonostante l’impatto del Covid-19 (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Consiglio di Amministrazione di Snam, riunitosi ieri sotto la presidenza di Nicola Bedin, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 (sottoposta a revisione contabile limitata). I risultati sono in linea con lo scorso anno, gli investimenti in aumento e guidance sull’utile confermata nonostante gli impatti del Covid-19. Questi i principali elementi: · Ricavi totali: 1.346 milioni di euro (+3,3% rispetto al primo semestre 2019); · Margine operativo lordo (EBITDA) adjusted: 1.107 milioni di euro, in linea con il primo semestre 2019; · Utile netto adjusted: 578 milioni di euro, in linea con il ... Leggi su tpi

Snam risultati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Snam risultati